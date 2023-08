Clima: Sol volta a brilhar com força em São Paulo nesta quinta-feira

Nesta gangorra térmica que a cidade de São Paulo tem vivido nos últimos dias, o sol volta a brilhar forte na capital nesta quinta-feira e os termômetros novamente apontam para temperaturas de verão.

Segundo a Climatempo, o ar seco ganha força novamente em toda a região sudeste e a umidade cai perigosamente com o sol forte e o calor durante quase todo o dia. Segundo a meteorologia, há previsão de pancadas de chuva à tarde na Grande São Paulo, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e sul do estado de São Paulo.

Na capital, o dia que começou com mínima de 15ºC deve atingir a máxima de 29ºC no decorrer do dia. As tardes ficam ainda mais quentes nesta sexta-feira e sábado, com as temperaturas atingindo os 31ºC.

NOVA FRENTE FRIA

A alegria do paulistano, porém, não deve durar muito e no domingo uma nova frente fria deve se aproximar da região sudeste pelo mar, trazendo novamente temperaturas mais baixas e mais chuva para o estado de São Paulo.

A previsão para o domingo é de temperaturas máximas de 22ºC e de 19ºC na segunda-feira. Nestes dias, as madrugadas voltam a ser mais frias, marcando não mais de 12ºC durante a noite, com possibilidade de pancadas de chuva nos finais de tarde e noite.