Vídeo: homem atingido por aparelho na academia senta pela primeira vez após cirurgia

Ainda recuperando-se da cirurgia que foi submetido após ser atingido na cabeça por um aparelho de musculação em uma academia de Juazeiro do Norte, no Ceará, o motorista de aplicativo Reginaleo da Silva Inácio, de 42 anos, continua tetraplégico e sem previsão de alta.

Entretanto, ele e sua família compartilharam uma postagem no Instagram onde ele consegue sentar pela primeira vez desde o acidente. Apesar de ele ainda não ter recuperado o movimento das pernas, a família está bastante otimista porque nem mesmo os médicos acreditavam que ele conseguiria se sentar tão rapidamente após a intervenção cirúrgica.

Para ajudar nos custos do tratamento e manter sua casa, já que Reginaleo está completamente impossibilitado de trabalhar, a família criou uma vaquinha online para arrecadar doações.

De acordo com os médicos, o motorista de aplicativo sofreu uma lesão severa com o choque do aparelho, danificando neurônios e também a junção toracolombar, que é a transição entre a caixa torácica para a lombar, fazendo um osso descolar do outro.

A cirurgia foi necessária para que ele recebesse pinos e parafusos para reduzir a fratura e fazer o alinhamento ósseo, ajudando a descomprimir a medula, de acordo com a equipe médica.

Imagem mostra lesão em coluna de aluno que se feriu em academia, em Juazeiro do Norte, no Ceará (Reprodução)

Embora esteja se reestabelecendo com bastante rapidez, os médicos deram menos de 1% de chance dele voltar a andar novamente.