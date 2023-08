“Vai morrer logo”: Joana Sanz, ex de Dani Alves, revela que vem recebendo ameaças de morte

Cansada de ser xingada e ameaçada nas redes sociais, a ex-mulher do jogador brasileiro Dani Alves, que está preso desde janeiro acusado de estuprar uma jovem em Barcelona, novamente veio a público denunciar postagens que, segundo ela, “ultrapassaram todos os limites”. As informações são do jornal espanhol Marca.

A modelo não tem tido uma vida falsa desde que seu marido foi preso e ela decidiu se afastar e cuidar de sua vida, dizendo que “não o conhecia de verdade” e não iria tentar justificar suas ações.

Os fãs do jogador, que brilhou em clubes como o Barcelona e na própria Seleção Brasileira, não deixaram barato e Joana virou alvo de todo tipo de ataques nas redes sociais, inclusive de morte.

Mas uma última postagem feita por Joana parece ter revoltado ainda mais os seguidores brasileiros do seu ex-marido. Foi uma foto de Marilyn Monroe que ela publicou nos stories do Instagram e onde lê-se a frase: “as mulheres querem um homem para admirar, não para educar”.

Print do Instagram (Reprodução/Instagram)

A reação foi imediata: “Sem vergonha mesmo você é! Fica aí mandando indireta. Ele cuidou de você sim, sua c*dela, e por isso que você vai morrer e se juntar com sua mãe, aquela v@dia” foi um dos comentários feitos em sua rede. “Cad*la, vai morrer logo”, disse outra mensagem de um perfil que se identifica como @maninga.

Apesar das ameaças, a modelo Joana Sanz deixou claro que não vai se abalar e pretende continuar levando sua vida e, segundo ela, reencontrar a felicidade.

NA PRISÃO

Enquanto a modelo tenta reconstruir sua vida, o jogador brasileiro aguarda preso em Barcelona a data de seu julgamento, que deve acontecer ainda neste ano.

Ele foi informado oficialmente há poucos dias que a Justiça espanhola acatou as denúncias da jovem que o acusa de estupro e ele será julgado por abuso sexual. Se condenado, além de pegar uns bons anos de cadeia, ele terá que pagar uma polpuda indenização para a vítima.