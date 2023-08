Polícia indicia envolvidos em caso de jovem estuprada após ser deixada desacordada em rua; veja os crimes

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o caso da jovem de 22 anos, que foi estuprada após ser deixada desacordada em uma rua, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Tanto o homem que a violentou, quanto o motorista de aplicativo que levou até em casa, foram responsabilizados (veja o detalhamento dos crimes abaixo).

O caso aconteceu no último dia 29 de julho. A jovem esteve no show do cantor Thiaguinho, no Mineirão, com amigos e colegas de trabalho. Na ocasião, acabou fazendo o consumo de bebidas alcóolicas. Na hora de voltar para casa, já na madrugada do dia 30, um amigo chamou um carro de aplicativo usando o celular dela e compartilhou o trajeto da viagem com o irmão da mulher.

Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que o motorista de app chegou a tocar a campainha da casa e aguardou por cerca de 10 minutos. No entanto, como ninguém respondeu, ele deixou a jovem na rua, desacordada, e foi embora. O rapaz, no entanto, não ouviu os chamados do condutor, pois, segundo a família, sofre de asma e tinha eito o uso de antialérgicos, que causam muito sono.

Depois disso, um pedestre que passava no local pegou a vítima no colo e a levou até um campo de futebol, onde a estuprou. A vítima só acordou na manhã seguinte, quando os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local onde ela havia sido deixada. A jovem estava coberta por um pano, com a calça e a calcinha abaixada até o joelho. Ela disse aos socorristas que não se lembrava de nada.

O suspeito pelo crime apareceu em imagens de câmeras de segurança do bairro e foi identificado como Wemberson Carvalho da Silva, de 47 anos. O homem foi preso no dia 31. Em depoimento informal, negou o crime. Mas depois, ao ser ouvido oficialmente, permaneceu em silêncio.

“O estupro de vulnerável foi comprovado, inclusive por laudo pericial”, explicou ao site G1 a delegada Danúbia Quadros, que ressaltou que o homem foi indiciado pelo crime.

Wemberson segue no no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Grande Belo Horizonte. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto.

Imagens da câmera de segurança mostram o estuprador carregando a jovem, em BH (Reprodução)

Motorista de app

Já o motorista de aplicativo, que deixou a vítima desacordada na calçada e não teve a identidade revelada, foi indiciado por abandono de incapaz.

“Ficou muito evidente, com tudo que foi apurado, que ele abandonou essa jovem, que estava desacordada, na porta de casa. Então, é um crime que se enquadra, uma conduta que se enquadrou perfeitamente no crime de abandono de incapaz”, ressaltou Danúbia.

Em depoimento, o condutor disse que retornou com um isotônico para a jovem momentos depois, mas que já não a encontrou mais. “Ele imaginou que algum familiar ou o próprio irmão teria buscado a jovem e subido para casa com ela”, completou a delegada.

A defesa dele também não foi encontrada para comentar sobre o indiciamento.

Em nota, a empresa “99″, responsável pelo aplicativo de transporte, disse que “lamenta o ocorrido após a conclusão da corrida” e que “fez o bloqueio preventivo do motorista”.

A plataforma também afirmou que “aguarda que a polícia esclareça fatos e responsabilidades, estando à disposição para colaborar com a investigação”.

Agora o inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público e à Justiça, que darão prosseguimento ao caso.

LEIA TAMBÉM: