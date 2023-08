Motorista de São Paulo poderá renovar a CNH com prazo superior a 30 dias do vencimento

Os motoristas do estado de São Paulo não precisam mais esperar chegar perto da data de vencimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para providenciar sua renovação.

O Detran.SP revogou o comunicado de 2013 que só permitia a regularização do documento com antecedência máxima de 30 dias, contando a partir da data da validade. Por enquanto, segundo o Detran, o processo só pode ser feito presencialmente nos postos de atendimento, mas a partir de setembro a renovação estará disponível também pelos canais digitais da autarquia e do Poupatempo.

Para realizar a renovação antecipada da CNH, o condutor terá que agendar atendimento em um dos postos do Poupatempo. Na Data agendada, deverá levar os seguintes documentos:

Original da CNG

Original e cópia do RG

CPF

Comprovante de residência (data de até três meses)

Foto 3x4 colorida com fundo braço

O condutor terá ainda que realizar o exame médico com um profissional credenciado pelo Detran.SP, para categorias A e B.

Quem exerce atividade remunerada (categorias C, D ou E) terá que fazer avaliação psicológica e exame toxicológico nos laboratórios credenciados pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e, após 90 dias da coleta, agendar exame médico com profissional credenciado pelo Detran.SP.

Após aprovação nos exames, o motorista deverá pagar a taxa de emissão da nova CNH. O motorista receberá por e-mail orientações para acessar a CNH digital, que tem a mesma validade do documento físico, e posteriormente a CNH física, que chegará pelo correio ao endereço indicado no cadastro.