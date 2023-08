“Estou despedaçado”: chaleira de água quente vira sobre bebê em Goiânia

Um bebê de apenas 10 meses morreu na cidade de Bel Vista de Goiás, após virar uma chaleira de água quente que seria usada para fazer café sobre ele e sofrer graves queimaduras. “Eu estou me fazendo de forte para não ficar chorando, mas estou despedaçado”, disse o pai, Mauro Sérgio de Oliveira

O acidente ocorreu em uma fazenda no último dia 29 de julho. Segundo o pai, a mãe do bebê estava fervendo a água para fazer café, mas como está grávida, precisa ir ao banheiro várias vezes por dia. Neste dia, ela foi ao banheiro e deixou a chaleiro quente sobre o guarda-louça, em cima da pia, mas o garoto, que se chama Joaquim, escalou a porta do armário e conseguiu alcançar o cabo da chaleira, que teria caído sobre a criança.

A mãe disse que ouviu o grito de dor da criança e correu para socorrê-la e ao ver a criança queimada pediu ajuda aos funcionários da fazenda, que rapidamente os levaram para o Hospital de Bela Vista de Goiás, e depois foi transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Joaquim ficou internado por oito dias em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no último domingo. “Quando a gente perde um filho não é fácil e nós estamos lutando”, disse.

Embora o pai afirme que o filho morreu em decorrência das queimaduras sofridas com água quente, a delegada que investiga o caso disse que vai ouvir os familiares para entender o acidente e definir se haverá uma investigação sobre a morte do pequeno Joaquim.