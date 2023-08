Criança ficou sozinha em banheiro ‘por alguns minutos’ antes de cair do 8º andar de prédio, em SP

Criança morreu após cair do 8º andar de prédio, no Tatuapé (Reprodução/Google Street View)

A Polícia Civil investiga a morte de uma criança de quatro anos, que caiu do 8º andar de um prédio residencial no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Em depoimento, a mãe da menina, que é corretora de imóveis e estava em choque, relatou que dava banho na filha, quando o telefone tocou. Ela deixou a garotinha sozinha “por alguns minutos” e, quando voltou, não a encontrou mais. O cômodo é o único do apartamento que não tinha tela de proteção.

O caso aconteceu por volta das 12h de segunda-feira (7). De acordo com a Polícia Militar, um chamado informava sobre a queda da criança no condomínio que fica na Rua Comendador Gil Pinheiro. Ao chegar ao local, os agentes foram informados de que a vítima já tinha sido socorrida por familiares. Ela foi atendida no Hospital São Luiz, mas não resistiu aos ferimentos.

No depoimento à polícia, a mãe detalhou que a ligação que atendeu durante o banho da filha era de um cliente, que passou no local para retirar as chaves de um imóvel. Assim, ela desceu até a portaria para entregar e voltou cerca de cinco minutos depois.

Como não achou mais a menina, achou que ela estava brincando de se esconder, como costumava fazer. Após checar todo o apartamento, pediu ajuda no prédio e a criança foi achada caída no térreo.

De acordo com o site G1, a polícia fez um a perícia no apartamento. No local, os investigadores constataram que o banheiro era o único cômodo sem a tela de proteção, onde foram identificadas pegadas em cima do vaso sanitário.

Na parede, há duas prateleiras de vidro, sendo que uma delas estava inclinada para baixo e a outra pendurada, como se tivessem cedido com o peso. Além disso, os policiais identificaram marcas de mãos na borda da janela pelo lado de dentro.

O pai da criança, que não estava no apartamento no momento da queda, também foi ouvido pela polícia e destacou que a mãe sempre foi muito cuidadosa com a filha.

O caso segue sendo investigado como morte suspeita no 30° Distrito Policial do Tatuapé.