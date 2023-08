Criança de quatro anos morre após cair do oitavo andar de prédio na Zona Leste de São Paulo

Criança morreu após cair do 8º andar de prédio, no Tatuapé (Reprodução/Google Street View)

A Polícia Civil investiga a morte de uma criança de quatro anos, que caiu do 8º andar de um prédio residencial no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Os próprios familiares fizeram os primeiros socorros e depois levaram a vítima ao Hospital São Luiz, mas ela não resistiu aos ferimentos.

O caso aconteceu por volta das 12h de segunda-feira (7). De acordo com a Polícia Militar, um chamado informava sobre a queda da criança no condomínio que fica na Rua Comendador Gil Pinheiro. Ao chegar ao local, os agentes foram informados de que a vítima já tinha sido levada ao hospital.

Segundo informações da RecordTV, uma testemunha contou à polícia que a menina caiu pela janela do banheiro, que era a única do apartamento que não tinha tela de proteção.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso foi registrado no 30° Distrito Policial do Tatuapé, que apura as circunstâncias da queda da criança. Uma perícia foi solicitada no local.

LEIA TAMBÉM: