Clima: São Paulo vive gangorra térmica em semana com calor, frio e chuva

Após o final de semana com temperaturas dignas de verão, a cidade de São Paulo volta a ter dias um pouco mais frios pela passagem de uma frente fria pelo litoral que traz também chuva para todo o estado.

Nesta terça-feira, a máxima registrada foi de 20ºC, uma queda e 10 graus de se comparado aos 30ºC de domingo. Nesta quarta, os termômetros sobem um pouco e a máxima prevista é de 26ºC, mas a umidade trazida pela frente fria causa chuva esporádica durante todo o dia.

A partir de amanhã, o calor volta com tudo na região sudeste e o final de semana volta a superar os 30ºC, como ocorreu na semana passada. Na sexta-feira a temperatura deve chegar a 31ºC e no sábado o calor continua forte em todo o estado. As mínimas previstas para esses dias variam entre 14ºC e 16C.

NO domingo, uma nova frente fria começa a avançar pelo sul do país em direção ao sudeste, trazendo nova onda de frio e mais chuva para São Paulo. No domingo os termômetros já caem para 22ºC e na segunda-feira não passa de 19ºC. A mínima prevista para esses dias é de apenas 12ºC, com possibilidade de chuva na parte da tarde e da noite.