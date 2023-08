Carolina Herrera afirma que mulheres “sem classe” usam este look se tiverem mais de 40 anos, mas 5 famosas desafiam isso

Há quase uma década, Carolina Herrera concedeu uma entrevista à revista oficial da Fashion Week de Nova York. Ela foi questionada sobre a reforma da zona sul de Manhattan, que representaria uma grande mudança para o turismo. Sua resposta foi enfática: “Nunca me movo abaixo da rua 59″. É aí que começa o Nova York mais turístico e icônico e termina no Upper East Side, o lugar mais abastado da cidade e onde a empresária vive.

Carolina Herrera: “Apenas as mulheres sem classe usam cabelo longo após os 40 anos”

Com sua camisa branca, cabelo curto loiro para trás e suas pérolas, Carolina Herrera melhor do que ninguém encarna a elegância da alta sociedade de Nova York. No entanto, Maria Carolina Josefina Pacanins Niño, seu verdadeiro nome até que ela mudou o sobrenome após se casar com Reinaldo Herrera, nasceu em 8 de janeiro de 1939 em Caracas, no seio de uma das famílias mais abastadas e influentes da Venezuela.

A empresária venezuelana costuma causar polêmicas com suas declarações. Para o mundo, ela é uma mulher estirada e classica, mas também é intransigente em questões de moda, estilo e elegância. A última polêmica foi causada por uma entrevista ao Daily Mail onde ela afirmou que “Apenas mulheres sem classe usam cabelo longo a partir dos 40 anos”. Uma frase que causou furor nas redes sociais.

Com essa suposta lição de estilo e moda, Carolina Herrera ofendeu milhares de mulheres em todo o mundo, que mantêm os seus cabelos longos após os 40 anos. Em especial, aquelas celebridades icónicas da história atual.

5 famosas que não seguiram as regras de Carolina Herrera

Shakira tem conseguido manter seu estilo atemporal com o passar do tempo, e não foge das críticas da estilista, pois a colombiana costuma usar seu cabelo loiro, ondulado e muito longo aos seus mais de 40 anos de idade.

Outra colombiana que causou alvoroço nas redes sociais foi Sofía Vergara, que exibe seu cabelo longo e com um corte butterfly.

A icônica “Diva do Bronx” é mais uma das celebridades mundiais que ousa usar seu cabelo longo castanho para parecer melhor do que nunca. Jennifer Lopez mostra que não é necessário se preocupar com a idade para parecer bem.

A estrela de "Friends", a icônica série dos anos 90, Jennifer Aniston exibe seu cabelo comprido e saudável, resultado de sua linha de cuidados para o cabelo, LolaVie.

Julia Roberts é outra das atrizes mais influentes a desobedecer a Carolina Herrera. Em suas aparições públicas, a reconhecida atriz exibe seu cabelo longo e volumoso.