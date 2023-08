Bill Gates explica quaL o único tipo de trabalho humano que sobreviverá à Inteligência Artificial

Como se tornou costume nas suas últimas aparições públicas, Bill Gates novamente explicou sua particular visão sobre os possíveis efeitos negativos que podem ser gerados a médio prazo com a acelerada atualização da Inteligência Artificial (IA).

O fundador da Microsoft compartilhou a semana passada sua visão sobre o trabalho no futuro, afirmando que as novas tecnologias terão um impacto massivo em todos os setores da sociedade, sobrevivendo, infelizmente, de acordo com ele, os empregos relacionados a elas.

Os riscos da Inteligência Artificial, segundo Bill Gates. Imagen: Bill Gates/ referencial

A tecnologia, a única sobrevivente da Inteligência Artificial

Nas reflexões publicadas em seu blog pessoal, Bill Gates comparou a magnitude da invenção da Inteligência Artificial ao que foi gerado com o surgimento dos computadores ou a chegada à Internet: "Seu potencial para revolucionar a educação, a saúde e o mundo do trabalho é enorme, abrindo novas oportunidades e oferecendo soluções para importantes desafios".

O multimilionário americano garante que, como o meio de trabalho tecnológico é o único que sobreviverá à Inteligência Artificial, especialmente aquelas focadas nas áreas de energia e biologia, ele instou as novas gerações a aprenderem a programar e desenvolverem habilidades digitais, fundamentais para trabalhos relacionados. Além disso, destacou o papel de plataformas online que oferecem cursos gratuitos ou de baixo custo para aprender e acessar uma educação de qualidade em um campo promissor.

A Inteligência Artificial tem o potencial de nos permitir trabalhar menos horas e nos concentrarmos em tarefas mais criativas e significativas. Através de modelos de IA gerativa, as máquinas podem assumir tarefas rotineiras ou repetitivas, como tomar notas durante reuniões e resumir as conclusões-chave. Se quisermos estar preparados para as oportunidades que surgirão neste campo em constante evolução, é essencial aprender sobre IA e desenvolver habilidades digitais”, previu o magnata de 67 anos.