Tatuador confessa que matou e carbonizou corpo de professor por dívida de R$ 8 mil, no interior de SP

Professor Cauê Pozenatto Lima, de 35 anos, foi morto por causa de dívida de tatuagens no valor de R$ 8 mil, disse suspeito do crime (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil investiga a morte do professor Cauê Pozenatto Lima, de 35 anos, que foi encontrado morto e carbonizado em uma área rural de Americana, no interior de São Paulo. Um tatuador confessou que matou a vítima após uma discussão motivada por uma dívida de tatuagens, no valor de R$ 8 mil. A mulher do suspeito também foi presa por envolvimento no caso.

O corpo do professor foi encontrado em uma vala, já carbonizado, na manhã de quarta-feira (2). Trabalhadores passavam pela região da Praia Azul, quando viram a vítima e acionaram as autoridades.

O delegado Lúcio Antonio Petrocelli, responsável pelo caso, disse ao site G1 que o caso passou a ser investigado e a corporação acabou chegando até o casal, que vivia em Sumaré, também no interior paulista, na sexta-feira (4).

Ao ser ouvido, o tatuador confessou o crime e alegou que estava sob o efeito de drogas. O homem contou que ele e a vítima saíram em um carro, na noite do último dia 1º, para comprar entorpecentes. No meio do caminho, discutiram em função da dívida de tatuagens e o professor acabou esfaqueado.

Em seguida, ele teria jogado o corpo na vala e ateado fogo. A polícia diz a que esposa do autor é suspeita de participar do crime, mas a mulher alegou que foi obrigada pelo companheiro a ajudar na ocultação do cadáver.

O casal segue preso à disposição da justiça. A identidade deles não foi revelada, assim, não foi possível localizar as defesas até a publicação desta reportagem.

Luto

O professor trabalhava na Escola Municipal Ramona Canhete Filho, no Jardim São Gerônimo, em Sumaré, desde abril deste ano. A diretora da unidade, Alexandra Packez, afirmou em entrevista à EPTV que ele era uma pessoa “de bem”.

“O Cauê sempre foi uma pessoa tranquila, alegre, extrovertida, nunca foi de mal com a vida, sempre foi de bem, tranquilo”, ressaltou ela.

Em nota, a Prefeitura de Sumaré “lamentou profundamente a morte cruel” e cobrou investigações do caso.

