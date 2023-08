Procura-se: homem acusado de matar jovem grávida e arrancar bebê do ventre

Reprodução (Divulgação Polícia Civil do Amazonas)

Gil Romero Machado Batista, de 41 anos, é procurado pela morte de Débora da Silva Alves, que tinha 18 anos e estava grávida de oito meses. O homem está foragido e bebê que foi arrancado do ventre da vítima também está desaparecido.

De acordo com o portal Mario Adolfo, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), divulgou novamente a foto de Gil Romero Machado Batista para reforçar as buscas.

Gil se tornou o principal suspeito do crime e é apontado como o pai da criança. Ele ameaçava Debora frequentemente e temia que a gravidez acabasse com o seu casamento.

O corpo da jovem foi achado Incendiado e sem os pés, em uma área de mata no qual Gil trabalhava como vigilante na manhã do dia 3 de agosto, no Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

Reprodução (Divulgação)

“Só podemos saber notícias do Arthur quando ele (Gil) for preso. Se alguém encontrar ele, não faça nada, não mate. Se ele morrer antes de chegar a polícia não vamos saber o que foi feito do Arthur. Nosso desespero ainda não acabou”, suplica a família, que tem esperança de encontrar a criança viva.

Denúncias

Quem tiver informações a respeito do paradeiro de Gil, deve entrar em contato pelos números (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

A reportagem do Radar Amazônico falou com a família de Debora. Confira a seguir:

Confira mais: Família de grávida que foi morta e teve bebê arrancado do ventre faz apelo: “fé que ele está vivo”