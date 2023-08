Mister Minas Gerais morre aos 28 anos durante partida de futebol

Lucas Freitas, eleito Mister Minas Gerais em 2016, morreu aos 28 anos enquanto jogava futebol no último domingo (6).

Segundo ‘O Globo’, com informações do concurso, o rapaz foi vítima de mal súbito. Ele deixou duas filhas, uma de 3 anos e outra de 6.

Além do título, Lucas concorreu pelo seu estado ao título de Mister Brasil CNB disputado em Jurerê Internacional, Santa Catarina, em 2016.

De acordo com o evento, o rapaz foi eleito ‘Mister Popularidade’ devido a personalidade amável, prestativa e sorridente.

“É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do Mister Minas Gerais CNB 2016. Lucas Freitas faleceu neste domingo, jogando futebol (vítima de morte súbita). Deixa duas lindas filhas: Maria Vitória de 6 anos e Maria Júlia de 3. Lucas concorreu ao título de Mister Brasil CNB em Jurerê Internacional, Santa Catarina, em 2016, representando o estado de Minas Gerais. Destacou-se por sua personalidade amável, sendo sempre muito prestativo e sorridente. Foi eleito “Mister Popularidade” e integrou o grupo de 16 semifinalistas. Que Deus na sua infinita misericórdia conforte a todos nós e a sua família. Nosso eterno Mister Minas Gerais CNB 2016. Ficará guardado em nossos corações e na nossa memória e na história do concurso. Lembraremos eternamente do nosso Mister. Educado, humilde, simpático, um ser humano incrível. Deus o receba e der a ele o descanso eterno, a paz e a vida eterna. Expressamos nossos mais profundos sentimentos e nos solidarizamos com todos os familiares”.

Em sua última postagem nas redes sociais, Lucas falou sobre os 30 anos e sobre conquistas:

