Frente fria muda o tempo no sul; veja como fica o clima em São Paulo

A chegada de uma nova frente fria no sul do país já começa a mudar o tempo e acaba com o ‘veranico’ dos últimos dias, onde os termômetros atingiram até 30ºC em alguns locais.

No Rio Grande do Sul a frente fria já trouxe chuva e queda na temperatura. Ontem os termômetros marcaram 31ºC, e hoje a máxima não deve passar de 24ºC. Santa Catarina e Paraná também voltam a registrar baixas temperaturas nos próximos dias. Para hoje, Curitiba teve registrar máxima de 16ºC.

De acordo com a Climatempo, o sul do país terá muitas áreas de instabilidade nos próximos dias que devem deixar nuvens muito carregadas nos três estados do sul e toda região vai enfrentar fortes pancadas de chuva.

LEIA TAMBÉM: Criança de cinco anos morre após cair do oitavo andar de prédio na Zona Leste de São Paulo

E NO SUDESTE?

A chegada das rajadas moderadas e fortes de vento frio já atingiu a cidade de São Paulo na noite desta segunda-feira, derrubando os termômetros pelo menos 7º C nas primeiras horas. Nesta terça-feira, a máxima prevista é de 23º C, com previsão de chuva sobre todo o estado até quarta-feira. Para amanha, quarta-feira, os paulistanos devem ter mais uma madrugada fria, com mínimas de 14ºC e temperatura máxima de 26ºC, com pancadas de chuvas durante todas as horas do dia, segundo a Climatempo.

LEIA TAMBÉM: VÍDEO: Jovem sobrevive após ficar pendurado em balão e cair de cerca de 4 metros de altura; veja

Na quinta e sexta-feira, para alegria dos paulistanos, o calor volta a tomar conta da Capital, embora a alegria não ceva durar muito. De acordo com os modelos meteorológicos, no sábado uma nova frente fria chega a São Paulo, trazendo de volta o frio e chuva em boa parte do estado.