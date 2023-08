“Boa noite Cinderela”: estudante é dopada e acorda em quarto com 4 desconhecidos

Uma estudante de 24 anos registrou um boletim de ocorrência por estupro após acordar em um quarto com quatro desconhecidos após uma festa em Fortaleza, na última semana de julho. A notícia é do G1.

A garota, que é estudante de medicina em João Pessoa, na Paraíba, disse na polícia que foi a uma festa em Fortaleza e deixou seu copo com água de coco de lado para fazer umas fotos, mas ao voltar bebeu o conteúdo do copo e ficou desorientada e passando mal.

Ela se despediu dos amigos e, segundo ela, um desconhecido se ofereceu para deixá-la de táxi em casa, mas ela foi levada para outro local e estuprada.

A jovem disse que quando acordou estava com o desconhecido e outros três homens no quarto e estava com marcas profundas de corte pelo corpo. Ela não soube dizer quantos deles a estuprou e nem o local onde esteve, mas o exame de sangue revelou que ela havia ingerido a droga conhecida como ‘Boa noite Cinderela’, que é capaz de induzir a pessoa à perda de consciência.

Segundo ela, o desconhecido que entrou no taxo com ela era de estatura mediana, cabelos pretos e barba baixa. A última coisa que ela recorda é de estar no carro e o homem dizendo seu endereço, enquanto ela dizia para levá-la para sua casa.

A partir daí, segundo ela, tudo é apenas um grande branco com flashs de consciência onde ela se lembra de dizer ‘não’ aos seus atacantes e ter lutado. Além de cortes profundos no corpo, ela tinha dos dedos das mãos e pés lacerados, sinal de que teria tentado lutar contra os estupradores.

A vítima voltou para João Pessoa, onde reside, e registrou boletim de ocorrência, que está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher .