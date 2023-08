VÍDEO: Jovem sobrevive após ficar pendurado em balão e cair de cerca de 4 metros de altura; veja

O assistente de piloto Félix Sebastião de Melo Silva Neto, de 18 anos, sobreviveu após cair de um balão em Pirenópolis, em Goiás. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o rapaz pendurado do lado de fora do cesto, enquanto se segurava nas bordas (veja abaixo). Quando o equipamento estava a cerca de quatro metros de altura, houve a queda.

Jovem fica pendurado pelas mãos e cai de balão no interior de Goiás; veja vídeohttps://t.co/eFwL2kdiyu pic.twitter.com/PiBHpCgDV8 — Daltro Emerenciano Instagram @blogdedaltroemerenci (@BlogdeDaltro) August 7, 2023

O caso aconteceu no sábado (5). O dono da empresa Fly Now Balonismo, Marcos Vinícius Cortes da Silva, disse ao site G1 que a equipe se preparava para um voo conhecido como cativo, quando o balão segue preso por cordas. Nesses casos, o voo chega a atingir 10 metros de altura.

Segundo ele, uma rajada de vento fez o balão subir muito rápido, de forma inesperada, deixando o rapaz pendurado. Quando o equipamento já estava descendo, Neto acabou caindo de uma altura de quatro metros. Ele foi socorrido e levado a um hospital, mas já recebeu alta médica.

Em um vídeo, o rapaz falou sobre o caso. “Aconteceu esse acidente comigo onde acabei segurando a alça do balão e cai, mas recebi atendimento médico e estou bem. Obrigada a todos”, disse Félix.

Ele ressaltou que aguardou o momento certo para saltar em segurança. “Eu calculei tudo. Esperei atingir uma altura do chão que fosse segura para pular”, destacou o jovem.

“Ele bateu com o pé um pouco errado no chão. Ele já foi liberado de imediato e já está em casa. Esse tipo de incidente acontece no nosso segmento. O que a gente pode fazer é instruir para que não aconteça”, completou o dono da empresa.

LEIA TAMBÉM: