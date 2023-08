Menor morre após ser baleado em ação policial na Cidade de Deus: “Muito tiro em uma criança”

O adolescente Thiago Menezes Flausino, de 13 anos, morreu ao ser baleado durante uma operação policial na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, realizada na noite de domingo (6). A família diz que a vítima estudava e jogava futebol e não tinha nenhuma ligação com criminosos. Mesmo assim, os PMs teriam atirado contra ele e depois alterado a cena. A corporação diz que abriu uma sindicância sobre o caso.

“Eles estavam de moto na principal da Cidade de Deus, a polícia encontrou com eles e deu muitos tiros neles. Deu muito tiro neles! Meu sobrinho é pequeno, tem corpo de criança, e está com mais de 5 tiros espalhados pelo corpo. Muito tiro em uma criança de 13 anos”, relatou Nathaly Bezerra Flausino, tia de Thiago, em entrevista ao site G1.

Outra testemunha, que não quis ser identificada, relatou que os policiais militares chegaram atirando e que depois ainda forjaram a cena.

“Eu estava aqui na hora da ação desastrosa da Polícia Militar. Entrando pela Rua Jeremias quando a polícia e o Caveirão saíram entrando. Já atirando para dentro da nossa comunidade, onde havia mais de um morador”, afirmou. “Quando eles viram que a criança já estava morta com um tiro fatal, eles queriam tirar o corpo da criança do chão. Nós peitamos e não deixamos eles levarem”, ressaltou a testemunha.

“Além disso, eles [PMs] simularam uma troca de tiros aqui. É mentira”, destacou o morador da comunidade.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os policiais armados e barulhos de tiros durante a operação (veja abaixo).

Mais um inocente de 12 anos entrando para estatística dessa falsa guerra conta o tráfico de drogas na Cidade de Deus. #cidadededeus #operacao pic.twitter.com/HbjY2FF6u7 — André Dread (@andredread) August 7, 2023

Em nota, a PM informou que os policiais envolvidos na operação disseram que, quando estavam na esquina da Estrada Marechal Miguel Salazar com Rua Geremias, “dois homens em uma motocicleta atiraram contra a guarnição”. “Após confronto, um adolescente foi encontrado atingido e não resistiu aos ferimentos.”

“A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital, acionada. O comando já instaurou um procedimento para averiguar as circunstâncias do fato e colabora integralmente com as investigações da Polícia Civil”, ressaltou o comunicado da PM.

Sonhos interrompidos

Segundo a tia do adolescente, ele sonhava em ser jogador de futebol profissional e integrava uma equipe júnior. “Thiago era um garoto estudioso, um jogador de futebol, tinha sonhos. Ele era o camisa 10 do time, era um menino que ia pra igreja, família, estava sempre com a gente”, lamentou ela.

“Acabaram com um sonho. Era uma criança que em qualquer clube que fazia peneira, passava”, disse um tio do garoto, em entrevista à rádio NGB News.

