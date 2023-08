Após ser deixada desacordada em rua e estuprada, jovem precisou ser hospitalizada; entenda

A jovem de 22 anos que foi estuprada após ser deixada desacordada em uma rua, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, precisou ser hospitalizada na semana passada. De acordo com familiares dela, ouvidos pelo programa “Fantástico”, da TV Globo, ela sofreu uma pneumonia por aspiração por ter sido carregada de cabeça para baixo pelo homem que a violentou.

A garota sofria de acalasia no esôfago, doença rara que dificulta a entrada de alimentos no estômago, assim, se alimentou por sonda durante a infância. Hoje em dia já consegue receber alimentos pela via oral, mas ainda enfrenta alguns transtornos.

“Ela tomou líquido, né [no dia em que foi ao show], e ficou muito tempo de cabeça para baixo sendo carregada [pelo suspeito de estupro] e teve uma pneumonia por aspiração”, relatou Kelly Rodrigues, irmã da vítima.

Outra irmã da garota, Késsia Rodrigues disse que a família está muito abalada com o que aconteceu, sem acreditar na sucessão de erros que resultaram na violência sexual. “Foi de uma covardia, de uma maldade sem precedentes”, disse ela.

As irmãs ressaltaram que, mesmo muito traumatizada com a violência que viveu, a jovem quer que os responsáveis paguem pelos erros cometidos. “Leve onde tiverem que levar, mas que outras pessoas não sofram o que eu estou sofrendo. Esse foi o pedido dela e da minha mãe, que a justiça seja feita”, ressaltou Kelly.

Jovem deixada desacordada em rua foi carregada por pedestre e estuprada, em Belo Horizonte, Minas Gerais (Reprodução/Redes sociais)

Relembre o caso

A jovem esteve no show do cantor Thiaguinho, no último dia 29 de julho, no Mineirão, com amigos e colegas de trabalho. Na ocasião, acabou fazendo o consumo de bebidas alcóolicas.

Assim, na hora de voltar para casa, já na madrugada do dia 30, um amigo chamou um carro de aplicativo usando o celular dela e compartilhou o trajeto da viagem com o irmão da mulher, que estava em casa. O rapaz, no entanto, não ouviu os chamados do condutor, pois, segundo a família, sofre de asma e tinha feito o uso de antialérgicos, que causam muito sono.

Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que o motorista de app chegou a tocar a campainha da casa e aguardou por cerca de 10 minutos. No entanto, como ninguém respondeu, ele deixou a jovem na rua, desacordada, e foi embora. Depois disso, um pedestre que passava no local pegou a vítima no colo e a levou até um campo de futebol, onde a estuprou.

A vítima só acordou na manhã seguinte, quando os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local onde ela havia sido deixada. A jovem estava coberta por um pano, com a calça e a calcinha abaixada até o joelho. Ela disse aos socorristas que não se lembrava de nada.

Ela foi levada por parentes ao hospital e um exame comprovou que tinha sido estuprada. Os parentes da jovem passaram a procurar por imagens de câmeras de segurança do bairro para tentar descobrir o que tinha acontecido com a jovem. E encontraram os vídeos que mostraram ela sendo deixada e depois sendo carregada pelo suspeito de estupro.

Prisão do suspeito

As imagens foram entregues à polícia, que identificou o suspeito como Weberson Carvalho da Silva, de 47 anos, mora no bairro. Ao ser preso, ele negou que tenha estuprado a vítima e disse que a levou até o campo de futebol “por ser mais seguro”.

No entanto, segundo a polícia, ele passou pelo menos três horas com a vítima, enquanto ela permanecia desacordada.

“Ele não tem passagem criminal e segue custodiado, foi preso em flagrante por estupro de vulnerável, justamente pela incapacidade da jovem de oferecer resistência à violência sexual”, disse a delegada Danúnia Quadros, responsável pela investigação.

O homem teve a prisão preventiva decretada e segue à disposição da Justiça. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto.

Motorista de app

Já o motorista de aplicativo foi ouvido pela polícia e disse que tentou chamar alguém para ficar com a jovem, sem sucesso. Assim, ele a deixou na rua, mas voltou alguns minutos depois com um isotônico, mas não encontrou mais a garota no local.

A delegada Danúnia Quadros afirmou que o motorista pode responder pelos crimes de omissão de socorro e abandono de incapaz. Procurada, a defesa dele não quis se manifestar.

Em nota, a empresa “99″, responsável pelo aplicativo de transporte, disse que “lamenta o ocorrido após a conclusão da corrida” e que “fez o bloqueio preventivo do motorista”, que não teve a identidade revelada.

A plataforma também afirmou que “aguarda que a polícia esclareça fatos e responsabilidades, estando à disposição para colaborar com a investigação”.