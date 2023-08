Aluno ferido academia tem menos de 1% de chance de voltar a andar: “Triste com essa possibilidade”, diz esposa

Aluno foi atingido por aparelho enquanto treinava em Juazeiro do Norte, no Ceará (Reprodução/Twitter)

O motorista de aplicativo Regilaneo da Silva Inácio, de 42 anos, que foi atingido por um aparelho de musculação em uma academia de Juazeiro do Norte, no Ceará, tem menos de 1% de chance de voltar a andar. A afirmação foi feita pela esposa dele, Maria Socorro Pereira Inácio, em entrevista ao site UOL.

“Meu marido acordou com muita dor, está consciente de tudo o que aconteceu, dentro das expectativas está bem, porém, triste com essa possibilidade de não voltar a andar. Nossos filhos estiveram aqui pela manhã [de domingo], isso que faz ele continuar na batalha”, disse ela.

O vídeo que mostra o momento do acidente, ocorrido na sexta-feira (4), viralizou nas redes sociais. Nas imagens é possível ver que Regilaneo foi atingido por um aparelho chamado “hack squat”, usado para fazer agachamento convencional, substituindo a barra livre, que possui uma trava central e anilhas dos lados.

O aluno estava usando o aparelho e saiu para colocar mais peso. Depois, ele apareceu sentado para descansar na borda do equipamento, que estava preso pela trava. Sem que ninguém se aproximasse, o travamento soltou e ele foi atingido nas costas com força, em uma pancada equivalente a 150 kg. A vítima ficou caída no chão, enquanto outros alunos correram para socorrê-lo.

Regilaneo teve de passar por uma cirurgia no domingo (5). A esposa contou que o procedimento custou R$ 35 mil, mas que a academia tem prestado apoio. Apesar disso, os parentes criaram uma vaquinha virtual para tentar arrecadar fundos para o tratamento do motorista.

“A academia se responsabilizou desde o início e vai continuar apoiando a família no que for necessário. O que tiver ao nosso alcance”, afirmou Fabio Ferreira, sócio da academia, também ao site UOL.

Ainda segundo os responsáveis pela academia, o aparelho era novo, estava em boas condições e passava por manutenção periódica. Eles classificaram o ocorrido como “uma fatalidade”.

