A região do Brasil que será atingida pelo avanço da frente fria essa semana

Depois de um final de semana marcado por altas temperaturas e com a qualidade do ar prejudicada pelo clima seco, a cidade de São Paulo volta receber um pouco de chuva e será atingida pelo avanço da frente-fria.

De acordo com as notícias do site Climatempo, apesar de uma segunda-feira (07) quente, a possibilidade de chuva chega no início da semana no extremo sul paulista, devido à aproximação da frente fria.

O tempo mudará de fato na terça-feira (08) e o aumento das nuvens de chuva ocorre sobre o oeste, sul e litoral de São Paulo.

Nas áreas centrais do estado de São Paulo, a possibilidade de chuva fraca, acontecendo de forma irregular e isolada. A chuva moderada se concentra no litoral.

A quinta e na sexta-feira (11), são marcadas pela perda de força da frente fria e a temperatura volta a subir.

É importante recordar que não existe indicativo de frio extremo para o estado, mas principalmente no sul e leste paulista, a umidade aumenta assim como excesso de nuvens e um pouco do ar frio por conta da passagem da frente-fria.

