Acumulou de novo: Prêmio da Mega-Sena chega a R$ 75 milhões

Em uma interminável série de sorteios sem vencedores, a Mega-Sena mais uma vez tem seu prêmio acumulado, já que ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2618, neste sábado.

Com isso a loteria mais uma vez posterga o pagamento de seu prêmio milionário para o próximo sorteio, na quarta-feira, dia 9, quando o apostador que tiver a sorte necessária para cravar os seis números sorteados pode levar para casa R$ 75 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados neste sábado (5) foram 06, 17, 29, 35, 45, 48

Não foi pequeno o número de pessoas que bateu na trave e quase botou a mão no dinheiro da loteria. Cento e vinte e uma apostas fizeram a quina (cinco pontos dos seis) e, embora não tenham faturado o prêmio, vão levar para casa, cada um, R$ 49.036,67.

Na faixa dos quatro pontos, 9.213 apostas foram premiadas com R$ 920,04 cada.

NOVO SORTEIO

A Mega-Sena volta a ser sorteada na quarta-feira (dia 9). Quem quiser tentar a sorte e por as mãos nessa dinheirama precisa fazer sua aposta até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa.

A aposta simples, no volante com seis dezenas, custa R$ 5.