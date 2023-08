Vídeo: Jovem foi malhar na academia e acordou no hospital

Viralizou nas redes sociais o vídeo que mostra o momento em que um aluno é atingido com violência por um aparelho em uma academia de Juazeiro do Norte, no Ceará, e precisa ser socorrido, na manhã desta sexta-feira.

O jovem foi atingido por um aparelho chamado “hack squat”, usado para fazer agachamento convencional, substituindo a barra livre, e possui uma trava central e anilhas dos lados.

Pelas imagens da câmera é possível ver o aluno usando o aparelho e saindo para colocar mais anilhas (peso) e sentado para descansar na borda do aparelho, que está preso pela trava. Sem que ninguém se aproxime, a trava se solta e ele é atingido na cabeça com força e cai no chão, em uma pancada equivalente a 150 kg. Os outros alunos correm para socorrê-lo.

🚨BRASIL: Aparelho de musculação cai sobre aluno em academia no Ceará. O homem está hospitalizado e não há informações sobre o estado de saúde dele.



De acordo com o dono da academia, o aluno foi hospitalizado e terá que se submeter a uma cirurgia às pressas e a academia deve custear uma parte do tratamento. “Mas nossa preocupação não é financeira, é com a saúde e restauração da vida do rapaz”, disse.

De acordo com a academia, o aparelho era novo, estava em boas condições e sofria manutenção periódica e o que ocorreu foi uma fatalidade. “Houve pronto atendimento de nossa equipe, que é capacitada para agir nessas emergências”, disse o proprietário, Wahington Araújo.

O aluno ferido está internado e não há mais detalhes sobre seu estado de saúde ou o tipo de cirurgia que terá que se submeter.