Vídeo: Foragido da Justiça escala poste para fugir da polícia em MG

Um homem de 38 anos foragido da Justiça escalou um poste em Itabira, na região central de Minas Gerais, para fugir da polícia na noite de sexta-feira e até a manhã deste sábado, 12 horas depois, ele continuava no local para tentar evitar a prisão.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram até a casa dele para cumprir um mandado de prisão, porém quando ele avistou as viaturas ele subiu no telhado da casa, atirou objetos contra os policiais e de lá escalou um poste da Cemig.

Segundo a polícia, o homem, cuja identidade não foi revelada, responde a vários inquéritos por crimes de roubo, furto, dano e apropriação indébita.

E o cara da minha cidade que está desde ontem em cima do poste e se recusa a descer pic.twitter.com/XuoKbPEYhS — Prazer, Jéssica (@Jess_pascoal) August 5, 2023

Para evitar que o rapaz fosse eletrocutado, a CEMIG desligou a rede na região, afetando o fornecimento de luz para pelo menos 380 famílias no bairro.

Os bombeiros foram acionados para tentar resgatá-lo, mas ele afastava as pessoas que tentavam chegar a ele com um bastão de madeira. Os agentes da corporação disseram que além da agressividade, o homem ameaça se jogar de cima do poste caso alguém se aproxime, e pode colocar em risco a vida dos soldados que tentam fazer o resgate.