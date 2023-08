Sol e calor predominam em São Paulo neste final de semana

A massa de ar seco que cobre boa parte do país continua mantendo a temperatura elevada e a baixa umidade relativa do ar na região sudeste, de acordo com a Climatempo.

Uma frente fria que atravessa a região pelo mar traz nebulosidade para o litoral de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, mas não tem força suficiente para alterar o clima.

Na cidade de São Paulo, o dia permanece ensolarado, mas com períodos de nebulosidade. A máxima prevista para hoje é 27ºC, com umidade abaixo de 22%.

No domingo os termômetros sobem ainda mais e o calor fica forte na parte da tarde, com temperaturas de até 30ºC. O sol brilha forte durante todo o dia, sem previsão de chuva.

Na região centro oeste e norte de São Paulo e no Triângulo Mineiro a massa de ar seco faz a umidade do ar chegar a níveis perigosos para a saúde humana, entre 12% e 21%. Para efeito de comparação, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), quando a umidade do ar fica entre 21% e 30% deve ser decretado estado de atenção. Abaixo disso, deve ser decretado estado de alerta e quando chegar a 12%, estado de emergência.

Na próxima semana, uma nova frente fria chega ao sul do país e deve atingir o sudeste com mais força, trazendo chuva para todo o leste e sul paulista, onde fica a Capital, e fazendo com que os dias fiquem mais frios.