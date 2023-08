Litígio Zero: entenda o programa do governo federal para renegociação de dívidas tributárias

O governo federal prorrogou até 28 de dezembro deste ano o prazo para que empresas e pessoas físicas possam aderir ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (PRLF), conhecido também como Litígio Zero. A medida concede o período até 12 meses para pagamento de débitos, descontos sobre juros e cancelamento de multa.

Apesar de ser similar aos tradicionais Refis, o Litígio Zero oferecerá descontos com base no tamanho do débito tributário e no tipo de contribuinte.

De acordo com Filipe Richter, sócio da área tributária do Veirano Advogados, a medida propõe dar fim na disputa entre o governo, empresas ou pessoas físicas sobre o pagamento de dívidas tributárias. “A concessão de descontos ocorrerá com base no volume do débito tributário e de acordo com o perfil do débito e do contribuinte. Depende da classificação individual”, explica.

Entre os tributos que poderão ser renegociados estão Imposto de Renda, CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), PIS, Cofins e IPI. A iniciativa inclui cobranças com recurso pendente de decisão nas Delegacias de Julgamento (DRJ) ou no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

“Empresas com prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de Imposto de Renda e contribuição social poderão utilizar os créditos para abater da dívida junto ao governo”, complementa Richter.

O programa faz parte de um pacote de medidas fiscais anunciado em janeiro deste ano pelo Ministério da Fazenda para recuperação das contas públicas. A adesão deve ser feita pelo Portal do Centro Virtual de Atendimento (Portal e-CAC), no site da Receita Federal.

Veja as regras para aderir ao programa:

Pessoas físicas, micro e pequenas empresas:

Dívidas de até 60 salários mínimos (R$ 78.120);

Desconto é de 40% a 50% sobre o valor total do débito (tributos, juros e multa).

Grandes empresas: