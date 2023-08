AO VIVO: veja sorteio em tempo real da Mega-Sena milionária; prêmio é de R$ 60 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado o Mega prêmio acumulado da Mega-Sena e o apostador que tiver a sorte de acertar as seis dezenas mágicas pode levar para casa o montante de R$ 60 milhões.

O sorteio é sempre realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, a partir das 20h.

Veja em tempo real o sorteio da Mega-Sena Milionária:

Além da Mega-Sena, neste sábado a Caixa realiza sorteios da Lotofácil, Quina e da Mais Milionária.

Com um ganhador no sorteio de ontem, a Quina retorna neste sábado prometendo um prêmio de R$ 800 mil para quem acertar as cinco dezenas sorteadas.

Já a Lotofácil teve três ganhadores no sorteio desta sexta-feira, um deles de São Paulo, e retorna hoje para pagar a quantia de R$ 1,7 milhão para aqueles que acertarem as 15 dezenas.

A Mais Milionária continua com prêmio acumulado e vai sortear neste sábado um prêmio semelhante ao da Mega-Sena, de R$ 61 milhões. Para levar para casa essa dinheirama, o apostador deve acertar as seis dezenas e dois trevos da sorte sorteados.