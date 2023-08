Vídeo: vereador promove chuva de dinheiro no interior do Maranhão

A população acumulada na rua em frente à Câmara Municipal de Cândido Mendes quase não acreditou quando o vereador Sababá Filho (PCdoB) abriu a janela de seu gabinete, que fica no segundo andar, e começou a jogar dinheiro ao vento, centenas de cédulas, disputadas uma a uma por quem passava pelo local, nesta sexta-feira. A notícia é do G1.

O que a maioria da população não sabe é que momento antes o vereador havia feito um discurso no plenário acusando o prefeito Facinho (PL) de pagar-lhe R$ 300 mil para que desistisse do mandato.

No vídeo gravado no local, ele apresenta uma mochila cheia do dinheiro da propina e disse que não iria renunciar, mesmo correndo risco de vida. Logo em seguida ele corre para a janela e começa a jogar o dinheiro, gritando: “Bora devolver para o povo. Vamos devolver o dinheiro do povo, o dinheiro é de vocês onde está, olha aí”, disse.

A denúncia acontece após uma série de conflitos envolvendo a oposição e os vereadores que formam a base de apoio do prefeito. Em junho, o presidente da Câmara, que faz parte do grupo de oposição, abriu uma sessão secreta para cassar quatro vereadores da base por quebra de decoro. Segundo os vereadores, a manobra foi feita para dar à oposição a maioria na Câmara e um Mandado de Segurança da Justiça anulou a cassação dos vereadores.

Em nota, o prefeito disse que nunca manteve contato com o vereador Sababá, de quem é notório inimigo político, e que irá processá-lo por calúnia e difamação. Confira a nota oficial:

“O Prefeito JOSE BONIFACIO ROCHA DE JESUS vem a público, acerca dos fatos envolvendo o vereador SABABA FILHO, esclarecer: primeiro, não manteve nenhum tipo de contato ou teve qualquer tratativa com esse vereador, seu notório inimigo político e conhecido por armações e criar espetáculos, para se promover; segundo, o que o prefeito soube foi que o referido vereador preparou carta de renúncia, tendo comparecido pessoalmente a um Cartório, em São Luís-MA, reconheceu sua assinatura no referido documento e o protocolou na Câmara Municipal, na tarde de ontem (03/08/2023); e por fim, o que se sabe é o que referido vereador estava desesperado, por ter tentado me cassar e não ter conseguido, por não ter fundamentos legais, tampouco quórum necessário para cassação, não tendo para este prefeito nenhuma utilidade em sua renúncia ou não, sendo insignificante a sua saída da Câmara. Tudo não passou de uma simulação para criar tumulto e aparecer”, afirma.