VÍDEO: Tiktoker viraliza ao customizar tornozeleira eletrônica com miçangas e acaba de volta à prisão

A tiktoker Camila Fogaça de Almeida, de 33 anos, que cumpria prisão domiciiar por tráfico de drogas, teve o benefício revogado após viralizar em um vídeo nas redes sociais (assista abaixo). Moradora de Itaí, no interior de São Paulo, ela ficou conhecida por mostrar na internet como é o cotidiano de alguém que usa tornozeleira eletrônica. E foi exatamente por ter decidido customizar o equipamento, com miçangas, que ela acabou voltando ao regime fechado.

A jovem compartilhou o vídeo em seu perfil no Tik Tok, onde é seguida por mais de 96 mil pessoas. Após a repercussão, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) pediu a revogação da prisão domiciliar, citando a Lei 12.258/2010, que estabelece que o preso em regime aberto deve “abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça.”

A Justiça, por sua vez, acatou o pedido e determinou a volta da mulher à Penitenciária de Pirajuí, também no interior paulista. Ela deu entrada na unidade na última terça-feira (1º), mas deixou conteúdos gravados para que seus parentes continuem a atualizar sua página.

No entanto, a determinação judicial também ordenou que o Tik Tok remova os conteúdos publicados no perfil e estabeleceu multa no valor de R$ 10 mil por dia em caso de descumprimento. Por enquanto, os vídeos seguiam no ar nesta sexta-feira (4).

Ao jornal “O Estado de S. Paulo”, a advogada de Camila, Laila Estefânia Mendes, afirmou que ela morava com o companheiro e dois filhos em Itaí, quando ele foi preso por tráfico de drogas. Camila foi acusada pelo mesmo crime após o prosseguimento das investigações e acabou condenada a 11 anos de prisão, sendo que já tinha cumprido sete meses em regime fechado e a um ano e sete meses em regime aberto.

A advogada disse que sua cliente sempre cumpriu as regras. “A defesa entende que não configura crime de violação de tornozeleira eletrônica, uma vez que aqueles adesivos são totalmente removíveis e em momento algum eles foram capazes de alterar o funcionamento do aparelho.”, afirmou Laila.

Em um dos vídeos postados após a prisão da mulher, ela afirmou que acredita que em breve a situação será resolvida. “Posso estar indo (para a prisão), mas vou vortar (sic). Não deixem de curtir, de comentar. Se puderem compartilhar aí para eu não ser esquecida...Acredito que não vou ser, acredito que vai ser um período curto. Só uma tempestade. Ela vai passar e eu vou voltar mais forte”, disse ela.

LEIA TAMBÉM: