Valeu a pena: Jovem assassino choca ao revelar razões que o levaram a matar e enterrar idosa no quintal

Um jovem de 18 anos foi preso pela morte de uma mulher, de 62 anos, que foi encontrada enterrada no quintal da casa onde morava em Barretos, no interior de São Paulo.

De acordo com o g1, Leonardo Silva, foi apontado como o principal envolvido no assassinato Nilza Maria Aparecida Costa Pingoud.

Viúva, há cerca de quatro anos, Nilza tinha acolhido o próprio assassino para viver em sua casa meses atrás.

Movimentações na conta bancária da vítima levantam indícios de que o crime possa ter sido premeditado. O jovem comprou uma motocicleta nova com 100 mil reais roubados da conta de Nilza e estava com a carteira de habilitação da vítima.

Na delegacia, a frieza do jovem ao falar sobre o crime chocou a imprensa. Ele debochou da prisão, jogou um beijo para as câmeras e saiu sorrindo do local.

Um investigador da Polícia Civil foi chamado depois que os vizinhos perceberam a ausência de Nilza e ela parou de responder mensagens no celular. Ao entrar na residência, ele percebeu que a terra do jardim no quintal estava remexida e, ao verificar, encontrou o corpo da vítima.

Informalmente, Leonardo confessou aos policiais a prática do crime, sem ainda dar muitos detalhes e vai prestar seu formal interrogatório. Inicialmente, o jovem responde por latrocínio, crime caracterizado pelo roubo seguido de morte.

