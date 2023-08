Influencer que prometia ensinar como ganhar seguidores é presa suspeita de estelionato, em MG

A influenciadora digital Thayeni Aparecida Costa, de 22 anos, mais conhecida como Thay Costah, foi presa em Nova Serrana, em Minas Gerais, suspeita de praticar o crime de estelionato. De acordo com a Polícia Civil, ela oferecia “pacotes de marketing digital”, nos quais prometia ensinar como ganhar seguidores nas redes sociais. No entanto, vítimas denunciaram que não receberam a prestação do serviço e nem o dinheiro de volta.

A suspeita é a de que a influenciadora tenha feito vítimas em Brasília (DF), além dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins, Santa Catarina e Pará.

O delegado Wagner Lino disse, em entrevista ao site G1, que ela prometia também divulgar produtos e dar mentoria sobre o mercado digital, mas sumia sem cumprir com a prestação do serviço, que chegava a custar mais de R$ 20 mil.

O inquérito policial que investiga os crimes continua em andamento na Delegacia de Polícia Civil em Nova Serrana. O celular da influenciadora foi apreendido e passará por perícia.

Thay Costa foi encaminhada ao Complexo Penitenciário Doutor Pio Canedo, em Pará de Minas. A defesa dela não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Moradora de Divinópolis (MG), ela tem mais de 114 mil seguidores apenas no Instagram, onde costumava ostentar um estilo de vida luxuoso.

Falsa comunicação de crime

Em junho passado, Thay Costa foi detida acusada de falsa comunicação de crime. Na ocasião, ela procurou a polícia dizendo que teve a casa furtada, mas não foi registrado sinais de arrombamento e depois ela entrou em contradição várias vezes.

Assim, como o crime não foi comprovado, ela acabou assinando um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) se comprometendo a comparecer ao Juizado Especial Criminal e foi liberada.

