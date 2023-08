Frente fria traz chuva no litoral paulista; veja como fica o tempo no fim de semana

O fim de semana continua quente e seco em todo o estado de São Paulo, segundo previsão da Climatempo, com muito sol e os termômetros atingindo temperaturas de até 30ºC em alguns locais.

No sábado o dia amanhece com muitas nuvens e tempo mais frio durante as primeiras horas, mas aos poucos o sol aparece e vai esquentar. A máxima prevista para o dia é de 27ºC.

O domingo promete ser ainda mais quente, com o sol brilhando forte desde o amanhecer e deve ser o dia mais quente do final de semana.

Durante esses dias, a umidade relativa do ar segue extremamente baixa na Grande São Paulo, com índices que podem ser inferiores a 30%, exigindo mais atenção com a saúde das pessoas que fazem esporte ao ar livre.

Apesar do calor na capital, a passagem de uma frente fria pelo oceano vai trazer mais umidade e cria condições para chuvas fracas e isoladas sobre a região do litoral paulista e a região do Vale do Ribeira.

De acordo com a Climatempo, as demais regiões do estado não devem sentir os impactos da frente fria que se afasta da costa. Algumas cidades podem registrar aumento de nebulosidade, mas não há previsão de chuva nas demais cidades do estado de São Paulo.

Na próxima semana, uma nova frente fria chega ao sul do país e deve atingir o sudeste com mais força, trazendo chuva para todo o leste e sul paulista, onde fica a Capital, e fazendo com que os dias fiquem mais frios.