‘Cura espiritual’: líder religioso é preso suspeito de abusar de mulheres durante rituais, em Mato Grosso

Um idoso de 63 anos, que se apresenta como líder religioso, foi preso suspeito de abusar de mulheres durante rituais de “cura espiritual”, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil, pelo menos oito vítimas denunciaram terem sido violentadas pelo homem, que dizia que as cerimônias iriam garantir a “renovação das energias”.

A prisão ocorreu na quarta-feira (2), no centro religioso em que ele atuava e realizava os rituais. A identidade do idoso, no entanto, não foi revelada.

Conforme reportagem do site UOL, as vítimas procuraram a polícia nos meses de junho e julho deste ano, relatando que tinham sido violentadas pelo idoso. Algumas disseram que apagaram após tomar um chá e, quando acordaram, perceberam os abusos. O primeiro caso teria ocorrido em 2020 e, desde então, o líder religioso era investigado.

A corporação diz que não descarta que ele tenha feito mais vítimas, inclusive em outras cidades. Conforme o relato das mulheres, o idoso fazia manipulação psicológica, dizendo que elas precisavam passar pelos rituais para ter a devida “cura espiritual”.

O homem teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e vai responder pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e importunação sexual.

“Com atuação do suspeito vindo à tona, é possível que novas vítimas ganhem força para denunciar os abusos sofridos, uma vez que as investigações apontam que os casos não tenham ocorrido apenas em Lucas do Rio Verde, mas com vítimas de outras cidades do estado também”, afirmou a delegada Ana Caroline Lacerda, responsável pelas investigações.

