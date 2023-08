Caso da jovem abandonada na calçada e estuprada: motorista pode responder por 3 crimes

Uma jovem de 22 anos embriagada foi deixada na calçada de sua casa desacordada por um motorista de aplicativo e acabou sendo estuprada por um homem que passava pelo local, em Belo Horizonte.

De acordo com as autoridades, o motorista poderá responder por três crimes: abandono de incapaz, omissão de socorro e lesão corporal, já que apesar de não ter praticado abuso sexual, foi responsável pelo crime. O aplicativo 99 baniu o motorista da plataforma.

A jovem tinha ido a um show no Mineirão com amigos e exagerado na bebida. Por volta das 2h resolveu ir para casa e pediu para um amigo chamar um motorista de aplicativo.

Imagens da câmera de segurança mostram o estuprador carregando a jovem, em BH (Reprodução)

Quando o motorista chegou ao destino, a jovem estava desacordada e ele tentou tocar o interfone do prédio duas vezes e ligou para o celular do irmão da jovem algumas vezes, mas ninguém atendeu. Ele resolveu deixar então a jovem sentada na calçada de seu prédio e ir embora.

A jovem foi acordada por volta das 8h de domingo por agentes do Samu em um campo de futebol perto de sua casa. Ela estava coberta com um pequeno cobertor, com as roupas íntimas abaixadas e não lembrava de nada do que tinha acontecido. No hospital, os médicos examinaram e concluíram que ela havia sido estuprada.

Câmeras de segurança ajudaram a polícia a encontrar o homem que encontrou a jovem na calçada e a carregou até o local do crime. O suspeito, um homem de 47 anos, foi preso por estupro de vulnerável.