VÍDEO: Mãe agradece após alta de jovem que quase morreu ao cheirar pimenta: “Intensificar tratamentos”

Adriana Medeiros, mãe da trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, que teve uma crise grave de asma ao cheirar uma pimenta e quase morreu, fez uma postagem nas redes sociais agradecendo após a jovem ter alta de um hospital, em Goiânia. Foram mais de cinco meses de internação e agora ela seguirá com tratamentos em uma UTI domiciliar, montada com a ajuda de doações obtidas em uma vaquinha virtual.

“Obrigado a todos que nos ajudaram a chegar até aqui, agora é hora de intensificar os tratamentos, e isso só será possível graças a ajuda que recebemos de todos vocês através seriedade da @voaa_vaquinhadorazoes não há palavras que possa retribuir tamanha bondade para conosco”, escreveu Adriana, que também postou um vídeo que mostra a chegada da jovem em casa e depois ela devidamente acomodada no quarto (veja abaixo).

O vídeo mostra quando a ambulância que levava a trancista chegou até a casa da família. Ansiosas, as filhas dela, Valentina e Antonella, a aguardavam. Depois, Thais aparece na UTI domiciliar.

Logo após a alta, Adriana disse que a filha “está mais tranquila” desde que deixou o hospital. “Desde que ela chegou em casa, ela conseguiu dormir mais e está mais tranquila”, disse a mãe, em entrevista ao site G1.

Adriana falou sobre as dificuldades enfrentadas durante o período de internação, mas ressaltou que acredita que a jovem terá mais benefícios ao receber os cuidados em casa, já que poderá estar mais perto das filhas.

“Cinco meses em um hospital é barra. Todos estamos com muita saudade. Então, decidimos trazer ela para casa, pois acredito que isso ajudará ela a se fortalecer”, comemorou a mãe.

Estado de saúde

A jovem, que sofreu danos cerebrais após sofrer a crise grave de asma, tem bom estado clínico, mas não apresenta respostas neurológicas.

Adriana explicou que a filha ainda passa por tratamento contra osteomielite, que é uma infecção óssea, e contra escaras, que são feridas comuns em pessoas que ficam muito tempo acamadas. Assim, continuará sendo acompanhada por profissionais do Crer até que possa iniciar a reabilitação.

Relembre o caso

A trancista passou mal na tarde do último dia 17 de fevereiro durante um almoço na casa do namorado. O rapaz contou que ela cheirou a pimenta e, em seguida, começou a “perder as forças”. Ela foi levada às pressas até o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi constatado que sofreu um edema cerebral.

Ao chegar no hospital, a jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória, quando ficou cerca de sete minutos sem pulso e 15 minutos sem oxigênio. Assim, ela foi sedada e intubada para evitar danos cerebrais. Depois, foi transferida para a Santa Casa de Anápolis, onde ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Depois, foi transferida para um quarto, onde seguiu sua recuperação. No entanto, o diretor técnico da Santa Casa de Anápolis, Murilo Carlos Santana, ressaltou que o quadro dela era delicado.

Os médicos acreditam que a jovem sofreu uma crise de grave de asma ao cheirar a pimenta e, por conta da baixa circulação de oxigênio no cérebro, teve danos neurológicos. O condimento teria sido o gatilho.

A mãe da jovem havia dito que a filha sofria com bronquite desde que ficou grávida. “A Thais contraiu asma e bronquite no final da gravidez dela, desde então, eu venho lutando com ela. Ela tem alergia a muita coisa, só que a gente ainda não sabia. A gente ia começar um tratamento com ela no Hospital das Clínicas em Goiânia, mas, por motivo financeiro, não conseguimos continuar. Ela disse: - não, mãe, depois a gente faz”, contou.

Segundo Adriana, por conta das crises frequentes, a filha já tinha ficado internada cinco dias com uma bactéria no pulmão. Ela se recuperou, mas era comum ter sintomas como falta de ar, tosse e corpo empolado. Apesar disso, ninguém sabia que ela poderia ter alguma reação à pimenta.

