Nova frente fria chega ao sul do país; veja quais estados serão afetados

Uma nova frente fria chegou nesta quinta-feira ao sul do Brasil e o tempo já começou a mudar nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, após uma quarta-feira de sol e calor, segundo a Metsul Meteorologia.

Além da queda de temperatura, as imagens de satélite mostram que a frente traz muitas nuvens baixas e médias para o sul e leste sul do território gaúcho, mas apesar da alta nebulosidade, os níveis de chuva não devem ser altos no Rio Grande do Norte e Santa Catarina.

A previsão é de que as temperaturas caíram no sul do país cerca de 10ºC em comparação ao que foi registrado ontem e as máximas nos estados do sul fiquem entre 18ºC e 19ºC. Na segunda-feira, outra frente deve avançar pelo sul do país e chegar até o Mato Grosso.

EM SÃO PAULO

Por enquanto, a nova frente fria que chegou ao sul do país não tem efeitos sobre o sudeste do país e o estado de São Paulo continua sofrendo os efeitos da massa de ar seco e da baixa umidade relativa do ar.

Embora os dias apresentem alguma nebulosidade, não há previsão de chuva ou de queda de temperatura e a cidade de São Paulo deve enfrentar dias ensolarados e com os termômetros rondando a casa dos 30ºC até a próxima segunda-feira.

O tempo deve começar a mudar no estado de São Paulo apenas no meio da próxima semana, quando a massa fria do sul começar a se deslocar para o interior do país, trazendo temperaturas mais baixas para a cidade de São Paulo, principalmente durante a madrugada.