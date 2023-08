Festa junina: mulher que caiu e desmaiou em fogueira morre no hospital

Após passar 39 dias internada na ala de isolamento do Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a babá Valéria Cristina Nazário Pereira, de 48 anos, morreu nesta quarta-feira, após agravamento de seu quadro de saúde. A notícia é do site Extra.

Quando chegou ao hospital com graves queimaduras na perna e no quadril, ela disse aos funcionários que caiu e desmaiou sobre uma fogueira de São João durante uma festa junina no bairro Marambaia. “Não sei nem quem me socorreu. Acordei no hospital, na medicação, no soro e com a perna enfaixada. Deus me salvou”, disse Valéria quando deu entrada no hospital.

Durante todo esse tempo, ela permaneceu na ala dos queimados da CTI do hospital.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, a causa da morte da babá foi falência múltipla de órgãos da paciente, que tinha queimaduras de segundo e terceiro graus em várias partes do corpo.

De acordo com a direção do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde a paciente esteve internada, cresce muito o número de internações por queimadura nos meses de junho, julho e agosto em função das festas típicas desta época.

Os casos, geralmente, são ocasionados por brincadeiras com fogueiras, balões, fogos artifício e manipulações de caldos e bebidas quentes, tanto em crianças quanto em adultos.