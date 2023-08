“Ciclofaixa Jesus me Chama”: Internautas querem saber quem criou a ciclovia no meio da rodovia

Uma obra de engenharia no meio de uma estrada do Piauí chamou a atenção dos internautas, que não pouparam críticas à inusitada ideia. “(Faixa) Mata ciclista”, disseram.

Um vídeo que circulou nas redes mostra uma ciclofaixa vermelha no meio de duas pistas entre a PI-140 e PI-141, uma parte do anel viário do Canto do Buriti, no Piauí.

De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), a obra é de 2013, tem 10 km e custou R$ 6 milhões aos cofres públicos.

O que chamou a atenção dos internautas foi a total falta de segurança que a obra oferece aos ciclistas, já que os ciclistas teriam que andar lado a lado a carros e caminhões a mais de 100 km/h, sem nenhum tipo de proteção.

A ciclofaixa da morte instantânea foi inaugurada no Piauí. A ciclofaixa foi instalada no meio de uma de uma rodovia. pic.twitter.com/yE7utMlK25 — Flávio Costa (@flaviocostaaf) August 3, 2023

“Ciclofaixa “Jesus me chama””, disse um dos internautas. “Ah, que maravilha! Pedalar no meio de uma rodovia movimentada, sem proteção alguma. Que inovação genial!”, disse outro seguidor. “Você teria coragem de pedalar aí?”, questionou um terceiro.

Respondendo ao questionamento, o DER disse que a faixa ficará na faixa lateral da pista, que ainda está em obras. Ou seja, fizeram primeiro a ciclovia para depois reformar a estrada.

O Código Brasileiro de Trânsito (CTB) não determina exatamente onde deve ser feita a ciclovia, mas expressa que deve proteger o ciclista com barreiras que protejam os ciclistas no caso de algum motorista perder o controle.

Na ausência de ciclovia, prevê o CTB, o ciclista pode utilizar a lateral da via, onde tem preferência de utilização em relação aos carros e veículo a motor.