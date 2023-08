30 dias desaparecida: Delegada faz promessa sobre caso Ana Sophia

Ana Sophia Gomes, de apenas oito anos, completa hoje 30 dias desaparecida. A menina saiu de casa para brincar na casa de uma amiga em Roma, distrito de Bananeiras, no Brejo paraibano e nunca mais foi vista.

De acordo com o portal de notícias ClickPB, a delegada Maíra Roberta, porta-voz da força-tarefa montada pela Segurança do Estado para encontrar a criança, voltou a falar sobre o caso e fez uma promessa.

“Não tivemos nenhum caso de desaparecimento na Paraíba que não tenha sito elucidado. Todos os esforços estão sendo empreendidos para que haja um desfecho do caso. A gente vai sim chegar ao desfecho, porque esse é nosso desejo e todos os esforços estão sendo empreendidos neste sentido”, disse em entrevista ao programa Arapuan Verdade.

Desde 5 de julho uma força-tarefa foi montada pelas polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal para tentar encontrar a menina.

Atualmente dez policiais estão designados exclusivamente para a investigação do caso, que considera como causa do desaparecimento um homicídio, sequestro ou crime cometido por alguém próximo.

Polêmicas envolvendo o caso Ana Sophia

De acordo com o portal Diário do Nordeste, imagens de uma câmera de segurança que mostraram uma criança entrando em uma casa “misteriosa” no distrito foram encontradas pela Polícia Civil.

Maria do Socorro, mãe da criança, viu a gravação e disse que o vulto parecia com o da filha. Os donos da propriedade não souberam informar quem era a pessoa do vídeo.

Após o ocorrido, a mulher foi despejada de casa e tem sofrido retaliações devido às buscas pela filha. Um homem identificado como Joca, pai da mulher que mora na casa investigada era proprietário do imóvel alugado por Socorro.

“[Ele disse] Podem desocupar a casa e sumir para longe”, contou em entrevista a Record TV.

