VÍDEO: Homem que dizia ser pai de santo é morto a tiros enquanto transmitia live; imagens são fortes

A Polícia Civil de Caturaí, em Goiás, investiga a morte de Itamar Zelador Silva, de 29 anos, que foi baleado enquanto transmitia uma live em seu perfil no Instagram. O homem, que dizia ser um pai de santo, interagia com seus seguidores, quando uma pessoa chegou ao local e efetuou vários tiros. No vídeo, é possível ouvir o barulho dos disparos.

O caso aconteceu na terça-feira (1º). De acordo com a investigação, o suspeito pelo assassinato, identificado como Erasmo Carlos Reis da Silva, fugiu após o crime e morreu durante um confronto com a polícia enquanto era procurado.

Ainda conforme a polícia, Erasmo era procurado no Tocantins por tráfico de drogas, além de acumular vários antecedentes criminais por homicídio, sequestro, roubo, porte ilegal de arma de fogo e furto.

A corporação destacou, ainda, que o caso permanece sob investigação, mas ainda não há detalhes sobre a motivação do assassinato de Itamar.

Pai de santo

Em nota enviada ao site G1, a Federação de Umbanda e Candomblé do Estado de Goiás (Fuceg) informou que, apesar de Itamar se autodeclarar como “Pai Itamar de Ogum”, ele não era filiado à entidade. A Fuceg disse que o homem era iniciante na religião e também não era filiado a federações de outros estados.

“Na Fuceg existe todo um processo de formalidades e procedimentos tradicionais afro religiosos. Tudo para mater a ordem e os bons costumes tradicionais de Matrizes Africanas de Terreiro do Estado de Goiás”, destacou a entidade.

