O iPhone 15 Pro poderia ter um corpo feito de titânio, como um MacBook, mas isso aumentaria o seu preço

A Apple parece que planeja um movimento especial para o novo iPhone 15 Pro, adicionando ao aparelho um corpo de titânio para o seu esqueleto e carcaça. Mas tal movimento teria necessariamente um impacto direto nos consumidores.

Desde há algum tempo, temos visto como o pessoal da Apple tem demonstrado a vontade de reviver essa característica distintiva em seus produtos que tinham mantido enterrada e relegada por anos.

Agora surgiram relatórios que apontam que a empresa vai lançar no mercado o iPhone mais resistente de toda a história graças ao seu corpo de titânio. Mas nem tudo seria tão perfeito.

Nas últimas semanas, vimos como um sem fim de relatórios circulou, revelando que a empresa teria sérios problemas com seu plano de produção em massa.

O principal ponto de conflito neste momento seriam as telas da nova família iPhone, onde um de seus dois principais fornecedores estaria apresentando sérios problemas de resistência para a montagem.

Assim, estamos em um presente incerto onde não sabemos o que o destino reserva para o iPhone 15 Pro. Uma vez que, por um lado, há a interessante novidade da adição desta liga de metal.

Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, podemos estar diante do terminal com a tela mais frágil ou instável da história recente da Apple.

O iPhone 15 Pro com esqueleto de titânio poderia ser real

Mark Gurman, o famoso repórter da Bloomberg com um longo histórico de vazamentos verdadeiros sobre produtos da Apple, revelou em seu mais recente boletim semanal que os modelos do iPhone 15 Pro terão bordas mais finas do que seus antecessores, graças a uma nova tecnologia de produção chamada "sobremoldagem de baixa pressão de injeção" ou LIPO.

Esta nova técnica, teoricamente, reduziria os biseles ao redor das telas do iPhone 15 Pro e Pro Max para aproximadamente 1,5 mm, em vez dos 2,2 mm presentes nos modelos atuais.

iPhone 15 - Render | Imagem: 9to5mac. Relatos da linha de produção afirmam que o iPhone 15 está atrasado em seu cronograma de produção devido a um problema com as telas da LG

A tecnologia LIPO já teria sido implementada no Apple Watch Series 7 há alguns anos, mostrando resultados sólidos e confiáveis, e agora será implementada nos smartphones da empresa.

Mas a parte mais inquietante do relatório é que Gurman indica que, com esse processo, a Apple estaria considerando o abandono do aço inoxidável como elemento central no corpo do iPhone 15 Pro, optando em seu lugar por titânio.

Esse metal seria mais resistente e leve, mas mais caro, de modo que o telefone seria muito mais caro, impactando finalmente no bolso dos consumidores.

Se isso for confirmado, a grande dúvida é se o aumento de preços será para todos ou apenas para os clientes da Apple fora dos Estados Unidos.