Massa de ar quente faz São Paulo enfrentar temperatura de verão nesta quarta-feira

A cidade de São Paulo deve enfrentar nos próximos dias temperaturas mais altas que a média histórica mensal para o mês de agosto, de acordo com dados da Metsul Meteorologia.

Isso porque uma grande massa de ar quente e seco está atuando sobre a América do Sul e começa a ganhar força no Estado de São Paulo e já para esta quarta-feira a previsão é de que os termômetros atinjam a máxima entre 29ºC, chegando a 30ºC em alguns locais da Capital.

A previsão para esta quinta-feira não é diferente. Ar seco, poucas nuvens, baixa umidade e o calor chegando a até 31ºC em alguns pontos da cidade.

Essa onda de calor só começa a arrefecer na sexta-feira, quando as máximas caem para 26ºC, mas no final de semana o tempo volta a esquentar e a previsão é de que o termômetro marque entre 27ºC e 29ºC entre sábado e domingo.

No interior paulista, as cidades do centro, oeste, noroeste e norte enfrentarão dias extremamente quentes, podendo chegar a máxima de até 35ºC. Essa onda de calor deve persistir nessas regiões pelo menos até dia 10, quando uma nova frente fria chega pelo sul e avança pelo sudeste do estado de São Paulo, trazendo chuvas e baixa temperatura.

RECORDES DE CALOR PELO MUNDO

A onda de calor que atinge o estado nos próximos dias não é nada comparado às altas temperaturas que estão batendo recordes em todo o hemisfério norte. Em Turpan, na China, os termômetros marcaram 52,2ºC no meio de julho, considerado um novo recorde mundial. Nos Estados Unidos, a cidade de Phoenix teve 31 dias seguidos com os termômetros marcando até 43,3ºC durante as tardes.