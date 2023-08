Licenciamento 2023: carros com placas de São Paulo final 3 e 4 devem quitar em agosto

Proprietários de veículos com placas de São Paulo final 3 e 4 têm até o dia 30 de agosto para pagar a taxa do licenciamento anual obrigatório.

Para este ano, o valor do licenciamento é de R$ 155,23 para todos os tipos de veículo.

O pagamento pode ser feito diretamente no caixa automático do banco, pelo Internet Banking e nas casas lotéricas credenciadas apenas com o número do Renavam.

Segundo o Detran-SP, o sistema não autorizará o pagamento caso haja pendências ou débitos com multas e IPVA atrasados. Nesses casos o proprietário terá que pagar os débitos anteriores antes de efetuar o licenciamento.

O motorista que for flagrado dirigindo sem licenciamento comete uma infração gravíssima, cuja penalidade é multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH. O carro será removido ao palco e para retirá-lo, além das multas, o proprietário terá que pagar a diária do pátio do Detran.

CRLV

Após quitar o licenciamento, o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV-e) ficará disponível para download no portal do Detran-SP, Poupatempo ou no portal do Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito). O e-CRLV ficará disponível ainda no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) para pessoas físicas. Se preferir, o motorista pode imprimir o Registro em folha sulfite A4 branca.

Caminhões

Os proprietários de caminhões e caminhões-tratores começam a pagar o licenciamento a partir de setembro e o calendário segue até dezembro.