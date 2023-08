Google oferece 10 cursos gratuitos para você se tornar um especialista em Inteligência Artificial

Os criadores da Inteligência Artificial dizem que esses mecanismos não vão substituir os humanos em seus empregos. Pelo contrário, asseguram que esses mecanismos chegam para oferecer uma ferramenta que facilite as atividades que executamos no cotidiano.

Então, se é assim, não nos resta outra opção a não ser nos tornarmos especialistas em Inteligência Artificial. Ninguém pode nos deter. E de fato, o Google oferece cursos gratuitos para que nós possamos adquirir habilidades muito úteis no uso destes mecanismos de aprendizagem automática.

Os cursos estão direcionados a todos os setores interessados neste tema. Se você já tiver algum conhecimento na área, há opções para melhorar. Se já for um especialista, você tem a chance de aumentar suas habilidades. E se for um iniciante, há maneiras de se introduzir no maravilhoso mundo da Inteligência Artificial.

Baseado em uma resenha do Computer Hoy, citando um relatório do usuário do Twitter (X) @Luix_ia, vamos apresentar a você estas 10 opções e os links de cursos gratuitos do Google para se tornar um especialista em Inteligência Artificial.