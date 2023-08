Defensoria Pública pede fim de ação policial no litoral de SP; número de mortos chegou a 16

Polícia realiza operação após morte do soldado da Rota Patrick Bastos Reis, de 30 anos, ocorrida no Guarujá (Reprodução/Arquivo pessoal/Carlos Abelha)

A Defensoria Pública de São Paulo enviou um pedido à Secretaria da Segurança Pública (SSP), na manhã desta quarta-feira (2), solicitando o fim imediato da Operação Escudo, realizada na Baixada Santista após a morte do soldado Patrick Bastos Reis. Até agora, o número de mortos na ação chegou a 16, mas o governo estadual nega que tenham sido cometidos excessos.

No documento, a defensoria pediu que os policiais militares envolvidos nas mortes sejam afastados temporariamente, enquanto as investigações sob possíveis irregularidades sejam realizadas. Além disso, o órgão pediu que, caso o governo tenha um motivo que justifique a continuidade dos trabalhos até o próximo dia 28, como previsto, deverá apresentar por escrito ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

Por fim, a defensoria solicitou que, caso a operação prossiga, todos os PMs que participam devem usar câmeras corporais em seus uniformes.

Conforme reportagem do site G1, todos os batalhões da Baixada Santista têm câmeras corporais, mas não em número suficiente para todos os agentes.

Nos boletins de ocorrência registrados sobre as mortes na operação, só em um aparece a informação de que os quatro agentes envolvidos utilizavam as equipamentos. As imagens já foram também foram requisitadas pela Defensoria.

Balanço da operação

A SSP informou que, até a noite de terça-feira (1º), foram registradas 16 mortes na operação. Além disso, foram presos 58 suspeitos.

Conforme a SSP, também foram apreendidos quase 400 kg de drogas e 18 armas, entre pistolas e fuzis. “Dezesseis suspeitos morreram ao entrarem em confronto com as forças de segurança desde o início da operação”, ressaltou a pasta.

“Todas as ocorrências com morte durante a operação resultaram da ação dos criminosos que optam pelo confronto, colocando em risco tanto vítimas quanto os participantes da ação”, concluiu a SSP.

Denúncias de excessos

O ouvidor das Polícias do Estado de São Paulo, Cláudio Silva, disse em entrevista à Rádio Eldorado que o órgão tem recebido diversas denúncias sobre irregularidades cometidas por parte dos policiais.

“Tem denúncias de tortura e de pessoas adoecidas mentalmente. Tem denúncia de uma pessoa que estava com o filho de oito meses no colo e foi entregue para a mãe e essa pessoa foi morta”, afirmou o ouvidor.

Por conta de denúncias de moradores sobre abusos policiais cometidos durante a operação, uma comissão formada pela Ouvidoria, pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (Condepe) está no Guarujá para acompanhar a operação.

Morte do soldado

O soldado Patrick Bastos Reis, que integrava a equipe da Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), foi morto no último dia 27 de julho, enquanto fazia um patrulhamento em uma comunidade do Guarujá. Ele teria sido baleado por Erickson David da Silva, de 28 anos, que atuava como uma espécie de “sniper” por traficantes que atuavam no local.

Conforme a investigação, Erickson teria atirado em direção ao soldado da Rota de uma distância de mais de 50 metros. Além de Patrick, um cabo também foi atingido por um tiro e levado a uma UPA. Ele não corre risco de morte.

Erickson passou a ser procurado após o crime e foi preso no domingo (30), na Zona Sul de São Paulo. Ele passou por uma audiência de custódia na segunda-feira (31), quando teve a prisão temporária decretada.

Em entrevista à TV Tribuna, reproduzida pelo site G1, o advogado Wilton Felix disse que suspeito se diz inocente e estava na comunidade da Vila Zilda, em Guarujá, para comprar drogas. “Ele [Erickson] alega e atesta que não participou do evento morte. Na fatalidade, ele estava comprando droga, por fazer uso de entorpecentes, quando ouviu vários tiros e no pavor da situação, ele fugiu do local”, explicou Felix.

Em depoimento à polícia, Erickson negou ter matado o soldado e disse que quem atirou foi um homem chamado Marco Antonio, conhecido como Mazaropi, que já está preso. No entanto, para a polícia, ele confundiu a viatura em que estava o policial e acabou disparando.

LEIA TAMBÉM: