Brasil empata com Jamaica e se despede da Copa do Mundo Feminina Imagem: reprodução Instagram (@selecaofemininadefutebol)

Após empatar com a Jamaica em 0x0 nesta quarta-feira (2), o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo Feminina. É a terceira vez em Copas que a seleção feminina não consegue avançar da primeira vez. As outras duas vezes aconteceram em 1991 e 1995.

Na campanha de 2023, o Brasil começou com goleada para cima do Panamá por 4x0 no dia 24 de julho. Contudo, na segunda rodada em 29 de julho, a França se deu melhor, ganhando por 2x1.

No último jogo da primeira rodada, que aconteceu neste 2 de agosto, o Brasil precisava ganhar da Jamaica ou torcer para o Panamá ganhar da França. A seleção brasileira não fez sua parte, empatando o jogo. Enquanto isso a França goleou o Panamá por 6x3.

LEIA TAMBÉM: Família diz que vendedor foi morto ‘por engano’ em operação após assassinato de PM, no litoral de SP

Marta não consegue quebrar recorde em possível última Copa

Para completar a frustração dos brasileiros, Marta, em sua possível última passagem pela seleção brasileira, não conseguiu bater o recorde de gols em todas as Copas em que participação. A jogadora passou em branco desta vez.

Foram 28 anos desde 1995 sem cair na primeira fase. Confira a seguir como foram as participações do Brasil em Copas do Mundo Feminina:

2023 - 1ª fase;

2019 - Oitavas;

2015 - Oitavas;

2011 - Quartas;

2007 - Vice-campeã;

2003 - Quartas;

1999 - 3º lugar;

1995 - 1ª fase;

1991 - 1ª fase.

Fim do sonho 😥🇧🇷



Brasil empata e cai na 1ª fase pela terceira vez na história das Copas. Relembre as outras campanhas:



2019 - Oitavas

2015 - Oitavas

2011 - Quartas

2007 - Vice-campeã 🥈

2003 - Quartas

1999 - 3º lugar 🥉

1995 - 1ª fase

1991 - 1ª fase



📸: Reuters pic.twitter.com/FLOmWMEo8X — Espião Estatístico (@EspiaoEstatist) August 2, 2023

Antes do jogo, Marta havia dito que estava confiante contra a Jamaica e falou sobre a importância do futebol feminino para a representatividade das mulheres. Em entrevista na última terça-feira (1), a maior artilheira de todas as Copas disse:

“Quando comecei a jogar, eu não tinha ídolo no feminino. Vocês não mostravam jogo do feminino, como que eu ia ver?”, questionou à imprensa presente no local.

Impossível não se emocionar com a Rainha Marta! 🥹



O 🇧🇷 tem orgulho do ser humano e da referência que você se tornou para tantas meninas! 💚💛 pic.twitter.com/EPjiCLoQsh — Time Brasil (@timebrasil) August 1, 2023

LEIA MAIS: Massa de ar quente faz São Paulo enfrentar temperatura de verão nesta quarta-feira