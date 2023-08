VÍDEO: Irmãs ‘roubam’ códigos de portas de lojas e furtam R$ 211 mil em óculos de grife e celulares

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul procura por três irmãs acusadas de furtar R$ 211 mil em óculos de grifes e aparelhos celulares de lojas de dois shoppings em Campo Grande. Um vídeo de câmera de segurança mostra a ação de Juma Yara de Souza Silva, Maria Aparecida de Souza Silva e Maria Eduarda de Souza Silva, que tiveram as prisões decretadas e são consideradas foragidas.

O vídeo divulgado pela polícia mostra um dos crimes ocorrido no dia 15 de junho, em Campo Grande. Na ocasião, elas conseguiram entrar em uma loja sem serem notadas e subtraíram R$ 211 mil em óculos de marcas famosas e aparelhos de telefone celular (assista abaixo).

Conforme a investigação, as irmãs residem São Paulo, mas viajam por todo o país com o objetivo de furtar comércios. Elas já somam diversos antecedentes criminais e condenações, mesmo assim continuam agindo.

“As autoras viajam para outros estados do país de ônibus e hospedam-se por três ou quatro dias em apartamentos alugados via aplicativo Airbnb. Nos primeiros dias, visitam shoppings e identificam lojas que vendem produtos de alto valor e que possuem portas de fechamento por controle remoto”, explicou a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul.

Conforme a corporação, o trio vai até os shoppings próximo ao horário de fechamento das lojas. Assim, quando os funcionários acionam os controles para fechamento das portas, elas “roubam” os códigos por meio de um dispositivo eletrônico. Depois que o comércio estava vazio, elas acionavam o equipamento e conseguiam entrar sem chamar atenção dos seguranças. Para passarem despercebidas, usavam roupas parecidas com uniformes de vendedoras de lojas de alto padrão.

“É nesse momento, que uma delas, por meio de um dispositivo eletrônico, decodifica o sinal da porta ‘roubando’ o código. Já com o mesmo código, abrem parcialmente a porta para que uma ou duas entrem na loja e subtraia o maior número de produtos de preços mais elevados”, detalhou a polícia.

Três irmãs são procuradas por furtarem R$ 211 mil em óculos de grifes e aparelhos celulares de lojas de dois shoppings em Campo Grande, em MS (Divulgação/Polícia Civil)

Outros crimes

Além dos furtos cometidos entre os dias 16 e 17 de junho em Campo Grande, a polícia diz que o trio coneteu crimes em shoppings de Marília, no interior de São Paulo, em 11 de janeiro deste ano; em Curitiba, no Paraná, em 1° de fevereiro; em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 12 de abril; e em Olímpia, também no interior paulista, em 9 de junho.

A última ação ocorreu no dia 28 de julho deste ano, quando elas foram flagradas por câmeras de segurança do Shopping Palladium, em Umuarama, no Paraná, furtando uma loja de eletrônicos.

