Vacinação contra gripe é prorrogada em São Paulo até 31 de agosto

Em função da baixa cobertura vacinal, a Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo resolveu nesta segunda-feira prorrogar até dia 31 de agosto a campanha de vacinação contra a Influenza (gripe).

A cobertura vacinal do estado subiu de 44,5%, em junho, para 47,8%, em julho, mas ainda está muito distante da meta estabelecida inicialmente, que era vacinar 90% da população no Estado. No total já foram aplicadas cerca de 12 milhões de vacinas.

A vacina pode ser tomada por qualquer pessoa (crianças com mais de 6 meses) e está disponível em todos os postos de saúde no estado de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Saúde, menos de 10% das pessoas vacinadas desenvolvem algum sintoma, como febre, mal-estar e dores musculares.

Gripe

Em 2022 foram registrados 3.116 casos de gripe graves, que demandaram internação do paciente, e desse total 399 pessoas morreram. Neste ano, de acordo com a Secretaria de Saúde, já foram registradas 222 mortes causadas pelos diversos tipos de vírus da Influenza.

A vacina é eficaz em evitar que a doença evolua para casos mais graves, e consequentemente para óbito. Foi desenvolvida pelo Instituto Butantan usando os três principais vírus que circulam pela América do Sul. Devido à grande capacidade de mutação do vírus, a vacina deve ser alterada e aplicada na população todos os anos.

Sintomas

Os principais sintomas da gripe são febre, espirros, cansaço, dores no corpo e nariz congestionado. Crianças menores de 6 anos, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades são mais propensas a evoluírem para casos mais graves.