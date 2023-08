Nova frente fria chega a São Paulo na segunda quinzena de agosto; por enquanto, calor domina

Entre a segunda e a terceira semana do mês de agosto uma nova frente fria chega ao território brasileiro e deve trazer muito frio ao sul do país e chuva intensa na região sul e leste do estado de São Paulo, de acordo com a previsão da Climatempo.

Desde o início do inverno, o paulistano não enfrentou uma onda muito intensa de frio, mas para esses dias a queda de temperatura na cidade de São Paulo deve ser bastante significativa e até rigorosa em algumas regiões serranas.

O frio deve trazer chuvas cima da média para a região sul e leste do estado de São Paulo, como Ourinhos, Itapeva e litoral sul, mas sempre lembrando que agosto é caracterizado por baixos volumes de chuvas em todo estado.

LEIA TAMBÉM: Desconhecido que deu cabeçada em nutricionista afirma à polícia que vídeo é ‘montagem’; veja cena

Calorão

Durante as próximas duas semanas, o estado de São Paulo vai enfrentar temperaturas acima da média, principalmente na Grande São Paulo, em função da atuação da massa de ar seco que percorre o país. De acordo com a Climatempo, pelo menos até o dia 12 ou 13 deste mês o paulistano terá sol e tempo firme.

O estado deve sofrer também durante esse período com a baixa umidade do ar por causa do calor intenso. No centro-norte e oeste do estado são esperadas temperaturas de até 30ºC nos próximos dias.

Na cidade de São Paulo os termômetros devem marcar temperaturas máximas de até 29ºC no decorrer da semana, mas as madrugadas continuam frias, com temperaturas oscilando entre 13ºC e 16ºC.