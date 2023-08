Justiça aceita denúncia sobre morte do ator Jeff Machado; veja por quais crimes dupla vai responder

A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público sobre a morte do ator Jeff Machado, de 44 anos, encontrado enterrado dentro de um baú, em Campo Grande. O produtor de TV Bruno de Souza Rodrigues vai responder por sete crimes, cujas penas somadas podem chegar a 76 anos de prisão. Já o garoto de programa Jeander Vinicius da Silva Braga foi denunciado por três crimes (veja o detalhamento abaixo).

Conforme a denúncia, o ator foi morto no último dia 23 de janeiro, quando Bruno o dopou e, na sequência, o estrangulou com um cabo de aparelho telefônico. Jeander teria o ajudado a distrair a vítima até o momento da morte e, depois, o ajudou na ocultação do corpo.

O MP destacou que o ator foi morto depois de pagar R$ 18 mil por uma falsa vaga em uma novela. Como cobrava para ser contratado, acabou morto. Além disso, Bruno passou a se passar pelo ator para usufruiu de seus bens.

A denúncia foi acatada pela 1ª Vara Criminal da Capital na segunda-feira (31), quando também foi decretada a prisão preventiva dos dois acusados. Conforme a decisão, Bruno tentou apagar provas do crime e também coagir testemunhas e, por isso, ambos deverão seguir detidos para que as investigações do caso sejam concluídas sem transtornos.

“Relevante ressaltar, ainda, as declarações do denunciado Jeander, nas quais admite sua participação no homicídio de Jefferson e confirma a tentativa de eliminação de provas. A tentativa de influência nas declarações das testemunhas evidencia a necessidade de preservação da fonte testemunhal de prova, com a garantia de um ambiente de tranquilidade, livre de qualquer influência ou temor que certamente seria impossível garantir, senão pela manutenção de sua custódia cautelar”, destacou a decisão.

No total, Bruno Rodrigues foi denunciado por sete crimes. Veja quais são abaixo:

Homicídio qualificado;

Ocultação de cadáver;

Estelionato;

Crimes patrimoniais/ furto;

Invasão de dispositivo eletrônico;

Falsa identidade, pois se passou pelo ator;

Maus-tratos a animais, cometido contra os cães do ator.

Já Jeander foi denunciado por três crimes: homicídio qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos a animais.

Agora, um juiz vai analisar todas as provas anexadas ao processo. Caso fique confirmado que eles cometeram o crime, deverão ser pronunciados a um júri popular.

Jeander Vinícius Braga e Bruno Souza Rodrigues são acusados pela morte do ator Jeff Machado (Reprodução/Redes sociais)

Relembre o caso

Jeff Machado desapareceu no dia 27 de janeiro deste ano, mas sua família só ficou sabendo quando uma ONG que cuida de animais entrou em contato informando que os oito cães do ator foram achados abandonados.

Os animais, da raça Setter, tinham chip de identificação e seis deles foram encontrados em Santa Cruz , no Pechincha e em Campo Grande, na Zona Oeste. Um animal morreu e outro segue desaparecido.

Depois disso a polícia passou a investigar o desaparecimento do artista e o corpo acabou achado enterrado no baú, que estava em uma casa alugada, no último dia 22 de maio. A dona do imóvel prestou depoimento e indicou quem foi Bruno Rodrigues quem alugou o local.

A mãe do ator disse que, neste intervalo até o corpo do ator ser localizado, ela recebia mensagens por aplicativo de mensagem de uma pessoa que se passava por ele. No entanto, ela desconfiava, pois os textos não eram semelhantes aos que o filho costumava enviar.

Por conta do avançado estado de decomposição, Jeff Machado foi identificado por meio das digitais. Os exames necroscópicos também não conseguiram determinar as causas da morte. Mas, como ele foi encontrado com um fio de aço em volta do pescoço e com as mãos e pés amarrados, em posição fetal, a suspeita é que ele tenha sido estrangulado e depois colocado dentro do baú.

